Carlos de Pena está próximo de assinar com o Vasco - Reprodução: Instagram Carlos de Pena

Publicado 27/03/2022 12:55 | Atualizado 27/03/2022 12:57

Rio - O Vasco está em negociação avançada com o atacante uruguaio Carlos de Pena, que atua pelo clube ucraniano Dinamo de Kiev. Restando apenas alguns detalhes para contratar o jogador, o empréstimo inicialmente previsto até junho, pode ser estendido até dezembro de 2022, caso a guerra entre Rússia e Ucrânia persistir. A informação foi dada pelo jornalista César Luis Merlo, da "TyC Sports" e confirmada pelo portal "UOL".

Revelado pelo Nacional, do Uruguai, clube em que atuou por três temporadas e meia como profissional, o atacante foi comprado pelo Middlesbrough, da Inglaterra, em 2015. No ano seguinte, foi emprestado para o Real Olviedo, da Espanha e, dois anos depois voltou ao Nacional antes de se transferir ao Dinamo de Kiev.

Desde 2019 no clube ucraniano, Carlos de Pena tem 102 jogos disputados, 26 gols, 26 assistências e seis títulos com a camisa do time.