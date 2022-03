Nenê, do Vasco - DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS

Publicado 25/03/2022 14:32

Rio - Após Gabigol ser eternizado na Calçada da Fama do Maracanã na última semana, chegou a vez do meia Nenê, do Vasco, ser homenageado no local. Aos 40 anos, ele colocará os pés no local em evento na próxima terça-feira, às 14h30 (de Brasília), na Tribuna de Honra do estádio.

Além de Nenê, outro grande ídolo do Vasco marcará seus pés na calçada durante o evento. Trata-se do ex-meia Pedrinho, campeão da Libertadores de 1998 e atual comentarista da Globo.

Nenê se tornou um personagem marcante no futebol carioca. Somando suas duas passagens pelo Vasco, o meia soma 155 jogos e 51 gols marcados. No Rio, ele também vestiu a camisa do Fluminense em 116 jogos, marcando 28 gols.