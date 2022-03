Gabriel Pec - Thiago Ribeiro / Vasco

Gabriel PecThiago Ribeiro / Vasco

Publicado 24/03/2022 17:42 | Atualizado 24/03/2022 17:52

Rio - Eliminado do Campeonato Carioca, o Vasco agora concentra suas forças para a Série B do Brasileirão. Em entrevista nesta quinta-feira, no CT Moacyr Barbosa, o atacante Gabriel Pec detalhou a preparação para o torneio e disse que esse ano o clube não pode ter desculpas para voltar à Série A.

"Ano passado a Série B foi um aprendizado. Vimos que são jogos muito complicados, temos que estar ligados, entrar e terminar o jogo atentos. Esse ano não pode ter mais desculpas. Esses dias serão importantes para o professor Zé poder implementar mais ainda o trabalho dele. Não só o ataque, mas a defesa que é muito importante. E principalmente melhorarmos o entrosamento", declarou.

Destaque da temporada, Pec deve ser peça importante para Zé Ricardo durante o campeonato.

"Desde pequeno venho criando isso em mim, joguei no Vasco desde criança, isso serve de motivação. Uma crítica ou outra a gente fica triste, mas eu procuro levar como construção. Eu sempre trabalho muito forte, para evoluir cada vez mais", disse o jogador.

"Como eu sempre falo, é um sonho de criança. Essa responsabilidade é natural e eu gosto. A pressão é uma consequência do meu trabalho e é melhor ainda quando eu consigo dar resultado. Eu entendo quando falam que o jogo fica mais do meu lado, mas vamos continuar treinando firme para criar mais variações e fazer uma grande Série B", finalizou.