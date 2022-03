Escudero - Divulgação

Publicado 23/03/2022 19:43 | Atualizado 23/03/2022 19:54

Rio - O Vasco da Gama está proibido de contratar jogadores pelos próximos seis meses. O Cruzmaltino foi punido nesta quarta-feira pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD, por conta de uma dívida de R$ 320 mil com a G3 Consultoria Esportiva, empresa que ajudou na contratação do lateral Escudero, em 2016. A informação foi divulgada pelo "UOL".

A briga entre o Vasco e os empresários envolvidos no negócio se arrasta na Justiça há alguns anos, com direito a acordos não cumpridos. O time carioca, inclusive, foi advertido pela CNRD antes da punição desta quarta.

A chegada de Escudero ao Vasco ficou marcada por um fato curioso. O lateral recebeu de Eurico Miranda o rótulo de "presente de Natal" e foi anunciado pelo clube na noite do dia 24 de dezembro. No entanto, o jogador não conseguiu ter sucesso com a camisa cruzmaltina.

Em contato com o "UOL", o vice-jurídico do Vasco, José Cândido Bulhões, garantiu que a dívida já foi paga integralmente. A diretoria vascaína, inclusive, foi pega de surpresa com a decisão da CNRD.

Para poder voltar a contratar, o Vasco pode ingressar com recurso na Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, o CBMA, ou pagar a dívida, o que derrubaria a punição.