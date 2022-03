Jean Carlos, do Náutico - Divulgação

Publicado 22/03/2022 17:08

Rio - O Vasco segue mapeando o mercado da bola em busca de reforços para a Série B. De acordo com o perfil "News Colina", um dos nomes que entrou no radar do Cruzmaltino foi o do meia Jean Carlos, um dos destaques do Náutico.

Segundo a publicação, o Vasco fez uma sondagem por Jean, mas não chegou a formalizar uma proposta. Caso queira contar com o jogador, o time carioca terá que desembolsar um bom valor, já que o Náutico não está disposto a abrir mão de seu principal nome.

Jean Carlos tem contrato com o Náutico até o fim de 2024. As informações dão conta de que a multa rescisória do atleta é de 3 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões).