Anderson Conceição começa a temporada como titular do VascoRAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 21/03/2022 18:24

Rio - O departamento médico do Vasco constatou uma fissura na última costela direita do zagueiro Anderson Conceição, em exame realizado nesta segunda-feira. O jogador vai se reapresentar ao Cruz-Maltino na quarta-feira (23), e só volta a treinar em campo quando as dores diminuírem. A informação é do portal "GE".

O zagueiro se machucou em uma dividida com o atacante Pedro, aos 26 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Anderson tentou cortar uma finalização do jogador rubro-negro, que acabou pisando na costela do atleta cruz-maltino.

No intervalo, o zagueiro alegou aos médicos que estava sentindo falta de ar, mas decidiu permanecer em campo. Na ocasião, Anderson Conceição atuou até o apito final da partida contra o Flamengo. O jogador não irá precisar de intervenção cirúrgica e está em casa tratando a lesão com analgésico.