Zé Ricardo - Rafael Ribeiro / Vasco

Zé RicardoRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 21/03/2022 17:30

Rio - Eliminado do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil, o Vasco irá ficar sem atuar até o começo de abril. Serão algumas semanas sem jogos e um período de avaliação do elenco e da comissão técnica. De acordo com informações do portal "Atenção Vascaínos", todos serão bem observados pela diretoria.

Vivendo processo de transição para a SAF, o Cruzmaltino teve suas negociações paralisadas a pedido da 777 Partners, grupo investidor que se prepara para assumir a administração do clube carioca. Ainda haverá a votação envolvendo sócios do Vasco para que o contrato possa ser assinado.

O Vasco tem como seu principal objetivo o retorno para a Série A em 2022 e o elenco cruzmaltino deverá passar por mudanças. Apesar de ter cumprido o seu principal objetivo no Carioca, que era a classificação para a semifinal do torneio, o Cruzmaltino foi eliminado de forma precoce na segunda fase da Copa do Brasil.