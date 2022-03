Zé Ricardo no treino do Vasco Foto: Rafael Ribeiro / Vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Zé Ricardo no treino do Vasco Foto: Rafael Ribeiro / VascoRAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 21/03/2022 09:54

Eliminado na semifinal do Campeonato Carioca pelo Flamengo, com duas derrotas por 1 a 0, o Vasco só voltará a campo na estreia da Série B, dia 9 de abril, contra o Vila Nova em São Januário. Para o início da caminhada para o principal objetivo da temporada, que é retornar à Primeira Divisão do Brasileiro, Zé Ricardo não deve ter muitas novidades no elenco, já que as contratações foram congeladas à espera da 777 Partners, que deseja participar das conversas. Mas o treinador não se abala e promete um time com o mesmo nível de comprometimento que se viu contra o rival rubro-negro.



"Certamente os dois jogos que fizemos contra o Flamengo servirão de modelo para a gente no que diz respeito ao comprometimento. Nossa régua tem que ser essa, para que parta de um mínimo plausível para disputar uma Série B que se desenha tão difícil como em 2022. Vamos descansar dois dias, retornamos na quarta-feira com o foco total para a Série B. A gente tem que entrar como time grande que somos e pensar na classificação desde o início da competição, da primeira partida até a última", avisou Zé Ricardo, continuando.



"Sabemos da dificuldade, são seis campeões nacionais, ainda tem os clubes do interior de São Paulo que sempre fazem um trabalho muito forte, e sempre surpresas acontecem também. A exigência vai ser muito alta. A gente já sabe que vai contar com o apoio da nossa torcida, ela já deu uma demonstração muito forte disso, o que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade em representar toda essa massa de vascaínos".



Após receber a visita da comitiva da 777 Partners, que negocia a compra de 70% da SAF do Vasco, a diretoria convenceu os executivos a ajudarem nas contratações de reforços para a Série B. Para isso, as negociações com jogadores foram travadas para que a empresa americana utilize seu conhecimento para buscar talentos.



"Lucas Oliveira já se apresentou, fez um excelente campeonato pelo Bangu e vai nos ajudar sem dúvida nenhuma, se conseguir manter o nível que apresentou. Esses assuntos vamos procurar tratar de forma interna, até porque há novos fatos acontecendo dentro do Vasco (SAF) e a gente precisa respeitar esse momento que o clube atravessa", finalizou Zé Ricardo.