Publicado 20/03/2022 18:52

Rio - Apesar da eliminação na semifinal do Carioca com a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, na tarde deste domingo, no Maracanã, Nenê gostou da postura do Vasco em campo. Em entrevista após a partida, o meia disse que acredita que o Cruzmaltino esteja no caminho certo para conseguir o retorno à Série A.

"Acredito que a gente está no caminho certo, hoje nós mostramos uma atitude totalmente diferente. Pressionamos, tivemos chances de gol no primeiro tempo, eu mesmo tive chance, mas acabei não fazendo o gol, passou muito perto. Sabemos das dificuldade, mas jogamos para ganhar o jogo. Infelizmente tomamos um gol na minha opinião de bobeira, depois eles tiveram tranquilidade. Mas o time está de parabéns pela garra, determinação e personalidade. Estamos no caminho certo para conquistar nosso grande objetivo, que é voltar para a Série A", disse Nenê.

Eliminado do Carioca e da Copa do Brasil, o Vasco agora terá alguns dias para trabalhar até sua estreia na Série B. O time de Zé Ricardo só voltará a campo no dia 8 ou 9 de abril, contra o Vila Nova, em São Januário.