Técnico Zé Ricardo. Treino CT Moacyr Barbosa - 11/03/2022 Treino no CT Moacyr Barbosa nessa sexta-feira 11/03. Foto: Rafael Ribeiro / VascoRAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 19/03/2022 18:08

Rio - O técnico Zé Ricardo deve mudar o Vasco para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, neste domingo, no Maracanã. De acordo com o site "GE", Figueiredo deve ganhar uma chance entre os 11 jogadores que iniciam a partida.

Figueiredo entrou no segundo tempo da primeira partida da semifinal e teve um bom desempenho. Zé Ricardo entendeu que sua estratégia de escalar Weverton como ponta-direita não funcionou e expôs demais o Cruzmaltino.

Com isso, a provável escalação do Vasco é Thiago Rodrigues; Edimar, Anderson Conceição, Quintero, Weverton; Zé Gabriel (Yuri Lara), Juninho, Nenê, Figueiredo, Gabriel Pec e Raniel.

Para chegar à final do Campeonato Carioca, o Vasco precisa reverter o placar do jogo de ida. O Rubro-Negro venceu pelo placar mínimo com um gol de Gabigol.