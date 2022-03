Torcedores do Vasco fizeram grande festa no treino aberto em São Januário - Matheus Lima/C.R. Vasco da Gama

Publicado 19/03/2022 12:44

Rio - O último treino do Vasco da Gama antes do duelo contra o Flamengo, no próximo domingo (20), foi bem diferente do habitual. Com portões abertos, a torcida Cruzmaltina tomou conta de São Januário, e fez uma grande festa para dar apoio aos seus atletas antes do confronto contra seu maior rival. Além da torcida, os executivos da 777 Partners, liderados por Josh Wander, também estiveram presentes no estádio do clube.



"Incrível. Esse não é um treino normal. É um ambiente de outro mundo. Nunca vi algo assim. Quero que a torcida vá ao jogo amanhã porque vamos ganhar. É incrível a maneira como fomos recebidos e estamos muito agradecidos" disse o colombiano Juan Arciniegas, um dos executivos da 777 Partners, em entrevista à Vasco TV.



O apoio da torcida também gerou mais ânimo e motivação para os atletas. Em entrevista após o treinamento, o zagueiro Anderson Conceição falou sobre o apoio dado pelos torcedores presentes em São Januário.



"Esse apoio da torcida não é só de agora. Ela está sempre presente nos momentos difíceis do clube, e agora ela vai nos empurrar de novo, mas amanhã a gente uma guerra", disse o defensor, também em entrevista à Vasco TV.



Como dito anteriormente, o Vasco da Gama enfrentará o Flamengo no próximo domingo (20), às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, pelo confronto de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Por ter perdido o jogo de ida por 1 a 0, e pelo fato do Rubro-Negro ter a vantagem do empate, por ter feito melhor campanha na fase de pontos corridos, o Vasco precisa vencer o confronto por três ou mais gols de diferença para ir para as finais da competição.