Sócios e executivos da 777 Partners conheceram o CT dos profissionais do VascoRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 19/03/2022 19:54

Com a presença dos sócios da 777 Partners, a torcida do Vasco deu um verdadeiro show e foi a protagonista do último treino antes da semifinal do Campeonato Carioca. Os torcedores entoaram cânticos e deram força ao Cruz-Maltino, que precisa vencer por dois gols de diferença o Flamengo, neste domingo, às 16h, no Maracanã.



Em meio à festa, o colombiano Juan Arciniegas, um dos sócios da 777 Partners, respondeu algumas perguntas em entrevista à VascoTV. O empresário se mostrou animado com tudo que viu e com a recepção que teve desde que chegou ao Rio de Janeiro, na última quinta-feira.

"Incrível. Esse não é um treino normal. É um ambiente de outro mundo. Nunca vi algo assim. Quero que a torcida vá ao jogo amanhã porque vamos ganhar. É incrível a maneira como fomos recebidos e estamos muito agradecidos", disse o colombiano Juan Arciniegas.

Torcedor do Independiente de Santa Fé, Arciniegas disse ser fã de futebol desde pequeno e conhecer bem a torcida do Vasco. Ele também ressaltou a declaração de Joshua Wander, de que este será o último clássico em que o Gigante da Colina terá um "desvantagem financeira" perante o rival.



"Os torcedores do Vasco são famosos desde que eu era pequeno. Os mais apaixonados, com muito barulho, sempre. E agora ver pessoalmente é uma maravilha", revelou, e acrescentou:

"Sim. Essa é nossa intenção (trazer recursos para o Vasco e equilibrar diferenças financeiras para o rival)... O Vasco precisa competir com justiça e o investimento que os torcedores merecem", explicou o representante da 777 Partners.