Dono da 777 Partners, Josh Wander posa ao lado de NenêRafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Publicado 18/03/2022 19:26

Rio - O Vasco convocou seus conselheiros para uma reunião na próxima quinta-feira, às 19h, na Sede Náutica da Lagoa. O objetivo é que o Conselho Deliberativo vote a inclusão da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no Estatuto do clube.

Além desta reunião, o clube terá outras três até fechar a venda de 70% do futebol para a 777 Partners. A ideia é sugerir complementar o artigo 4, que diz que o clube pode, "por determinação do Conselho Deliberativo, que traçará as respectivas normas, fundar filiais em outros pontos do território nacional, com o mesmo fim definido neste Estatuto".

Caso aprovada a proposta, o texto deve ficar da seguinte forma:

"O clube poderá participar de sociedades ou associações, inclusive Sociedade Anônima do Futebol (SAF-VASCO), na forma prevista neste Estatuto, na legislação pátria e nas normas reguladoras das entidades de administração do desporto, nacional e/ou internacional, desde que aprovada pelo Conselho Deliberativo, verificados os quóruns qualificados de instalação, de metade mais um de seus membros, e de deliberação, de 2/3 (dois terços) de votos favoráveis".