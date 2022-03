Flamengo x Vasco terá casa cheia no domingo - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Flamengo x Vasco terá casa cheia no domingoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 18/03/2022 13:21

Rio - O futebol do Vasco está prestes a ingressar em uma nova era. Em entrevista nesta sexta-feira, Josh Wander, principal investidor do grupo 777 Partners, grupo que negocia a compra da SAF do Vasco, garantiu que a semifinal do Campeonato Carioca será o último duelo entre Flamengo e Vasco com diferença gritante no orçamento.

"Eu espero ver uma vitória domingo no Maracanã. Encontrei os jogadores ontem, todos estavam muito animados com esse projeto, que vai ser benéfico não só para o Vasco, mas para o futebol brasileiro em geral. Tem uma promessa que eu posso fazer para os torcedores do Vasco: essa vai ser a última vez na história que o Vasco vai jogar contra o Flamengo com uma desvantagem no orçamento", disse Wander ao "GE".

"Enquanto conversamos, nossa equipe e o Vasco estão trabalhando para identificar talentos que podem ajudar imediatamente. Uma das particularidades da participação da 777, não só no Vasco mas em outros clubes pelo mundo, é que temos uma série de recursos que permitem identificar os melhores talentos e termos a possibilidade de fazer anúncios num futuro breve", completou.

Flamengo e Vasco se enfrentam no próximo domingo, às 16h, no Maracanã. Na primeira partida, o Rubro-Negro levou a melhor e venceu por 1 a 0.