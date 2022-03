Joshua Wander ao lado de Roberto Dinamite - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 18/03/2022 18:20

Rio - No Brasil para conhecer o Vasco, Josh Wander, principal investidor do grupo 777 Partners, garantiu que sua equipe já está trabalhando para buscar reforços para o Cruzmaltino na disputa da Série B. As informações são do portal "globoesporte.com".

O grupo investidor já emprestou R$ 70 milhões para o clube carioca que utilizou parte da verba para quitar dívidas. O Vasco vem se movimentando na busca de contratações para buscar o acesso para a Série A, mas no momento, apenas nomes modestos foram ventilados no Cruzmaltino.

O processo de transformação do Vasco em SAF deverá ser concluído somente no meio do ano, porém, como já aconteceu anteriormente, o Cruzmaltino poderá receber aportes financeiros, mesmo sem que haja a assinatura oficial dos contratos envolvendo as duas partes.