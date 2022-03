Dono da 777 Partners, Joshua Wander vê maquete do projeto de reforma de São Januário - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 18/03/2022 15:54

No segundo dia de visitas às instalações do Vasco, a comitiva da 777 Partners, formada por Joshua Wander, Steven Pasko, Juan Arciniegas e mais cinco executivos da empresa americana, esteve em São Januário nesta sexta-feira, onde foram apresentados ao projeto de reforma. Depois, eles se reuniram com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, no Palácio da Cidade.



"Estou muito empolgado com esse possível acordo do Vasco com a 777, como prefeito e como vascaíno. Vou fazer de tudo para ajudar no que for possível. O momento é perfeito para a chegada desses investimentos na nossa cidade. Um Vasco da Gama forte é importante para o Rio e para o futebol brasileiro", afirmou Eduardo Paes à VascoTV.



A diretoria do clube tenta convencer os investidores, que negociam a compra de 70% da SAF do Vasco, a investir também numa reforma ampla de São Januário, projeto que está parado devido à falta de recursos. Além da ampliação do estádio, que continuará pertencendo ao clube mas será alugado para o futebol, há a preocupação em melhorar o acesso e as ruas no entorno em parceria com a Prefeitura do Rio.



"Nossa intenção é estar envolvido profundamente com o Vasco, com São Januário e seu o entorno, e com a cidade. Em estamos felizes e orgulhosos por estar chegando uma das cidades mais conhecidas do mundo e ao país do futebol. Estamos certos do potencial do mercado que está passando por um processo de profissionalização. Vamos ajudar nisso. Entendemos que governança é fundamental para quem está fazendo investimento", disse Joshua Wander, um dos donos da 777 Partners.



Antes da reunião com Eduardo Paes, a comitiva da empresa conheceu São Januário ao lado de dirigentes e do ídolo Roberto Dinamite. Eles foram apresentados à história do estádio, desde a construção, e ao projeto de reforma. Além da arquibancada e da Tribuna de Honra, conheceram também vestiário dos profissionais, a MegaLoja, os estúdios de TV, entre outras instalações.



Na quinta-feira, eles já haviam visitado os CTs Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus, e Base Forte, em Duque de Caxias. E, no domingo, irão ao Maracanã assistir ao clássico com o Flamengo. Nesse meio tempo, participarão de reuniões para conhecer mais as finanças e outros números do clube.