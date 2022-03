Torcedores do Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco

Torcedores do VascoRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 18/03/2022 10:19

Rio - Após o Flamengo ser punido por cânticos homofóbicos de torcedores no clássico contra o Fluminense, o Vasco está na mira do TJD-RJ. De acordo com o jornalista da Rádio Globo, Renan Moura, o tribunal abriu inquérito para apurar cânticos dos torcedores cruzmaltinos no clássico da última quarta-feira contra o Vasco.

Os torcedores do clube de São Januário teriam entoado uma canção com conteúdo preconceituoso contra os rubro-negros. A iniciativa de acionar o tribunal partiu da diretoria do Flamengo. Pelos cânticos homofóbicos dos seus torcedores, o Rubro-Negro acabou sendo condenado com uma multa.

Flamengo e Vasco decidem neste domingo uma vaga na final do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e pode até perder por um gol de diferença na partida de volta que avança para a decisão, por ter feito melhor campanha na fase inicial.