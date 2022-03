Zé Ricardo - Rafael Ribeiro / Vasco

Zé RicardoRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 17/03/2022 10:22

Rio - O Vasco foi derrotado para o Flamengo por gol único marcado por Gabigol após cobrança de pênalti. A infração foi marcada após consulta do VAR que entendeu que Anderson Conceição colocou a mão na bola. A decisão irritou o técnico Zé Ricardo.

"O que deixa a gente chateado é o critério. Em 20 segundos no jogo passado, foi decidido que não tinha que ir ao VAR. E a agora a gente fica três, quatro minutos parado para ir ao VAR. Parece que fizeram uma força para ir ao VAR. A gente vai falar com alguém da arbitragem, eles dizem que é interpretativo. Eles falam que quando é movimento natural, não é considerado pênalti. Se o movimento do Anderson Conceição subindo para disputar uma bola com a mão no prolongamento do corpo abaixo do peito não for natural, como que as pessoas querem que ele suba? Com as mãos para trás?, disse.

Zé Ricardo analisou a atuação da sua equipe e admitiu que o Vasco foi inferior ao Flamengo no primeiro jogo da final. Porém, o técnico gostou a evolução do time no segundo tempo.

"A gente não encontrou tempo de marcação nem saída de bola no primeiro tempo. As duas saídas que tivemos o Flamengo matou, tanto que tiveram dois jogadores deles amarelados nos primeiros minutos. Montamos uma estratégia e acabamos não sendo tão felizes. Corrigimos, fizemos um segundo tempo que nos dá a certeza de que podemos fazer um grande jogo no domingo. As dificuldades existem, o Flamengo é forte, mas descansando e nos preparando bem podemos reverter esse resultado", disse.