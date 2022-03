Josh Wander, Sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, Presidente do Vasco da Gama e Juan Arciniegas, Diretor de Esportes, Mídia e Entretenimento da 777 Partners - Divulgação

Publicado 16/03/2022 10:30 | Atualizado 16/03/2022 11:53

Rio - Perto de concluir a sua transformação de SAF e com acordo com o grupo de investimentos 777 Partners, o Vasco dificilmente irá conseguir autorização da CBF para oficialmente transferir a administração do seu futebol nesta temporada. De acordo com o portal "UOL", a entidade proíbe que tal processo ocorra com competições nacionais em andamento.

Com isso, o clube carioca terá que esperar o fim da temporada de 2022 para oficializar as mudanças no futebol. No entanto, a decisão não impede que o Cruzmaltino receba auxílios financeiros. Antes mesmo do anuncio oficial, a 777 Partners emprestou R$ 70 milhões ao clube carioca e parte da verba foi utilizada para pagamentos de dívidas.

De acordo com o site, no caso de Cruzeiro e Botafogo, que iniciaram o processo de transformação de SAF antes do Vasco, foi permitido que concluíssem a alteração antes do início das competições nacionais. Os dois clubes estão disputando os Estaduais como associações.