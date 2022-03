Maurício Assumpção com a camisa do Vasco - Reprodução

Publicado 15/03/2022 12:46 | Atualizado 15/03/2022 12:46

Rio - Uma foto que viralizou nas redes sociais chamou a atenção dos torcedores dos clubes cariocas nesta terça-feira. O presidente do Botafogo, Maurício Assumpção, apareceu vestindo a camisa do Vasco nas dependências do clube de São Januário.

Apesar do registro considerado inusitado, Assumpção não faz parte do quadro de funcionários do Cruzmaltino. O ex-presidente do Botafogo fez um estágio de um mês em gestão esportiva no Vasco. Pós-graduado na Universidade Federal de Viçosa, Maurício passou um período acompanhando o Sub-20 e estudando. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.



O ex-presidente do Botafogo esteve à frente do Glorioso entre 2009 e 2014. Marcado pelo título do Carioca de 2010 e pelas contratações de Loco Abreu de Seedorf, Assumpção teve um fim de segundo mandato melancólico com o rebaixamento do clube carioca para a Série B do Brasileiro.