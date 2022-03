Jorge Salgado - Rafael Ribeiro / Vasco

14/03/2022

Rio - De olho na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vasco está observando nomes de destaque do Carioca e do Paulista. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", o Cruzmaltino já tem negociações avançadas com três reforços para o restante da temporada.

O perfil das contratações deverá ser o mesmo de Lucas Oliveira. O meia, de 21 anos, revelado pelo Bangu chamou a atenção dos Cruzmaltinos e irá reforçar o clube de São Januário. Ele atuou em 11 jogos, fez um gol e deu uma assistência.

O Cruzmaltino irá buscar outros reforços para a disputa da Série B. De acordo com o mesmo canal, o planejamento é de que ao menos seis contratações sejam anunciadas pelo Vasco para o torneio.