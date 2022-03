Zé Ricardo - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 14/03/2022 09:22

Rio - Após vencer o Resende por 3 a 0 em São Januário, no último domingo, e confirmar a terceira colocação no Carioca, o Vasco já começa a pensar nas semifinais contra o Flamengo. Após a partida, o técnico Zé Ricardo admitiu o favoritismo do rival, mas deixou claro que acredita que sua equipe possa levar a melhor.

"Se quisermos realmente, e queremos, chegar à final do Carioca, vamos ter que passar por esse desafio. A diferença de investimento no momento é considerável. O futebol tem diversos exemplos onde o adversário que não está cotado como favorito, e o favorito é o Flamengo, consegue passar no mata-mata. O Vasco tem que ter uma estratégia de jogo e contar com uma concentração muito alta. Contamos com o apoio da nossa torcida e vamos jogar em um grande palco como o Maracanã", disse Zé.

"O Flamengo é uma das equipes, se não a equipe, com mais talentos e mais forte do futebol brasileiro. Em qualquer competição, eles entram com uma possibilidade grande de vencer, mas futebol é momento. Temos dois clássicos importantes, vamos respeitar o adversário e montar uma estratégia com equilíbrio para jogar. O que ficou no último jogo ficou para trás. A vitória sobre o Bangu dá confiança para eles, a nossa nos dá confiança. Espero dois grandes jogos e que a torcida do Vasco compareça, se faça presente e dê sua contribuição", completou.

A primeira partida das semifinais entre Flamengo e Vasco acontece na próxima quarta-feira, às 20h, no Maracanã. O jogo de volta será no domingo, às 16h, no mesmo local.