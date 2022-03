Getúlio - Thiago Ribeiro / Vasco

Publicado 11/03/2022 19:54

Rio - O técnico Zé Ricardo pode ter um problema para a partida do Vasco contra o Resende, no próximo domingo, em São Januário. Nesta sexta-feira, o atacante Getúlio deixou o treino com dores na coxa direita e será reavaliado pelo departamento médico.

Getúlio começou a sentir a coxa após participar do treino de finalizações no CT Moacyr Barbosa. Ele se queixou de dores no local e não conseguiu concluir as atividades.

Caso vença o Resende e garanta o terceiro lugar, o Vasco enfrentará o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca. Se for ultrapassado pelo Botafogo, o time de Zé Ricardo encara o Fluminense.