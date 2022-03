Josh Wander, Sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, Presidente do Vasco da Gama e Juan Arciniegas, Diretor de Esportes, Mídia e Entretenimento da 777 Partners - Divulgação

Publicado 11/03/2022 11:00

Rio - Após receber R$ 70 milhões de empréstimo do grupo investidor 777 Partners, o Vasco poderá ter que perder uma parcela por conta de um pedido de penhora. O Sindicato dos Empregados em Clubes, Federações e Confederações Esportivas e Atletas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro (Sindeclubes) deseja receber R$ 14 milhões, cerca de 20% do valor recebido pelo Cruzmaltino. As informações são do portal "globoesporte.com".

O entendimento da entidade é de que esse valor deve ser destinados ao pagamento do Regime Centralizado de Execuções (RCE). O Vasco discorda desse ponto de vista e depositou essa semana a parcela de fevereiro do RCE. No ofício, o Cruzmaltino declarou que sua receita corrente mensal líquida foi de R$ 6.331.237 e depositou R$ 1.266.247 (20%) em juízo. O valor do empréstimo da 777 não foi incluído na planilha.

De acordo com o portal, o Sindeclubes vai aguardar até o pagamento da parcela de março para verificar se o Vasco considerará os R$ 70 milhões, já que o montante de dinheiro caiu na conta do clube no último dia 4. Caso contrário, o sindicato vai pedir a penhora dos 20% em cima do aporte do grupo americano.



Segundo o site, Vasco declaou não vai declarar o empréstimo como receita corrente mensal. "Empréstimo não é receita da atividade. A lei é clara no sentido de que os 20% são sobre a 'receita corrente mensal'. Empréstimo tem que ser pago. Portanto, é inconfundível com a receita, que advém do exercício da atividade econômica e pertence ao clube", declarou o Cruzmaltino em comunicado.