Casimiro Miguel, streamer e jornalistaReprodução

Publicado 10/03/2022 16:25

Irritado com a eliminação do Vasco logo na segunda fase para o Juazeirense-BA (empate em 1 a 1 e derrota nos pênaltis por 4 a 2), Casimiro Miguel desabafou em sua live após a partida. O streamer se mostrou indignado com o desempenho do Vasco neste início de temporada e foi muito crítico à diretoria vascaína e ao trabalho do técnico Zé Ricardo.

"O Vasco foi humilhado pela Ferroviária, humilhado! Fez uma partida de m... contra o Flamengo. Aí, chega agora e é isso aí de novo (eliminação e má atuação). Por mim, demitia todo mundo. Vai todo mundo embora", desabafou Casimiro, que também falou especificamente sobre Zé Ricardo.



"O trabalho do Zé Ricardo é uma m... também. Eu queria ele no Vasco. Você pensa: 'O time é uma m..., chega um cara burocrático, bota uns três caras que sabem jogar e vai funcionar'. Mas nem defensivamente o Vasco consegue se estruturar".



O streamer também foi muito crítico à postura da diretoria do Vasco durante a semana, por ter ido à Ferj reclamar de um pênalti inexistente contra o Flamengo.



"Eu falei durante a semana. 'Ah, mas a diretoria foi reclamar na Ferj'. É cortina de fumaça para um trabalho de m... que está fazendo", criticou.