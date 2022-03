Presidente - Jorge Salgado - Foto: Reprodução/VascoTV

Presidente - Jorge Salgado

Publicado 09/03/2022 15:34

Ao mesmo tempo que negocia a venda da SAF ao grupo americano 777 Partners, o Vasco pensa, ainda, na reforma de São Januário e participar da licitação do Maracanã. A meta é ter a casa do Gigante da Colina modernizada, e iniciar o projeto antes do término do mandato do presidente Jorge Salgado, em 2023. Além disso, quer ter autonomia de utilizar o Maracanã quando bem entender. A informação foi dada pelo "GE".

Meta de Jorge Salgado, que planeja obras em São Januário, ele conversa com os investidores americanos para que a obra seja financiada pelo grupo. Ele reforça que é de interesse da 777 ter um estádio moderno, embora não haja obrigação sobre o contrato com os estrangeiros em relação a isso.

O clube projeta valores entre R$ 350 milhões e R$ 400 milhões para a reforma total e fazer um "novo estádio" dentro de São Januário. Esse valor, porém, pode vir de outro investidor.

"Conversamos sobre São Januário com a 777 Partners. O estádio vai permanecer com o Vasco. Eles entendem, como nós, que São Januário é um estádio antigo e precisa passar por uma modernização. Eles estariam dispostos a fazer um investimento para essa modernização. O estádio de São Januário certamente vai passar por uma modernização. A gente não sabe exatamente como será essa parceria.", disse o presidente.

"Essa modernização ainda vai ser discutida, vamos ver quais condições vão ser negociadas nesse contrato, se eles pretendem explorar o estádio ou não, qual será a cota dessa receita para o Vasco. Tudo isso será negociado. Independentemente disso, eu já vinha construindo, antes da 777, uma viabilização de um novo estádio em São Januário, que está bastante avançada. É a minha meta antes do final do mandato dar o pontapé inicial da reforma do estádio. Estou trabalhando firmemente nisso. Agora com os americanos, mas já vinha trabalhando internamente. É um passo importante que temos que dar – disse Jorge Salgado, em encontro com jornalistas, nesta quarta, em São Januário.

Em relação à participação do Vasco na licitação do Maracanã, segundo o presidente Jorge Salgado, o Flamengo estaria de acordo, enquanto o Fluminense pode estar colocando alguns obstáculos. Os dois times estão na gestão do complexo e um acordo com eles deverá ser fechado para a entrada do Cruzmaltino.

Caso o diálogo com Fla e Flu não resolva, o representante do Vasco afirma que pode decidir entrar sozinho na disputa e que o apoio da 777 Partners seria fundamental.

"O Vasco jogou no Maracanã em praticamente toda sua existência. E de repente o Vasco não está mais no Maracanã. Isso é um fator de enfraquecimento do Vasco no meu entendimento. Temos que voltar para o Maracanã. Não é uma coisa simples e fácil. Primeiro estamos tentando voltar através da diplomacia e do entendimento entre os clubes.", afirmou.

"O Flamengo seria favorável à volta do Vasco ao Maracanã. O Fluminense coloca algumas dificuldades, já está lá dentro, acha que será difícil três clubes presentes ao mesmo tempo. Eu acho que tem solução para os três clubes. Vamos procurar esse entendimento e vamos esgotar isso até quando pudermos. Depois, se não houver o entendimento, nós vamos ver o edital e avaliar em que condições a gente pode participar e voltar ao Maracanã", concluiu Jorge Salgado.