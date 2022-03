Gabriel Pec - Cleber Mendes

Publicado 08/03/2022 09:30

Rio - Autor de um belo gol contra o Flamengo, Gabriel Pec renovou recentemente o seu contrato com o Vasco. De acordo com informações do portal "UOL", a atitude do Cruzmaltino foi para se precaver de uma possível transferência, após o o atacante receber sondagens no começo do ano.

Pec, de 21 anos, vem vivendo um bom momento com a camisa do Vasco e atrai clubes estrangeiros, desde o ano passado. A renovação foi a segunda valorização que o atacante recebeu desde que se profissionalizou pelo Cruzmaltino em 2019. Em 2020, ele teve sua primeira renovação. O seu vínculo com o clube carioca vai até dezembro de 2026.

O atacante é visto como um dos jogadores com maior potencial de venda do elenco cruzmaltino. Caso o Vasco aprove sua SAF e concretize a venda para a 777 Partners, será de responsabilidade do grupo de investimento norte-americano o futuro de Pec e dos demais jogadores.

Além de Gabriel Pec, o Vasco anunciou recentemente a renovação de contrato de outros dois jogadores revelados na base. O atacante Figueiredo, artilheiro da Copinha deste ano, assinou até dezembro de 2025, e o zagueiro Ulisses, que estendeu até dezembro de 2024.