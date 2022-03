Zé Ricardo, técnico do Vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 06/03/2022 20:04

Rio - O Vasco saiu do Nilton Santos com a sua terceira derrota em clássicos na temporada. Mesmo com a derrota por 2 a 1, o técnico Zé Ricardo elogiou a atuação e a entrega da equipe em campo diante do Flamengo. Para o comandante, o time fez um bom jogo segue em busca da evolução em todos os setores para a sequência do ano.

"Sem dúvida fica um sentimento de que a gente conseguiu fazer um bom jogo. Só mesmo depois com as avaliações do vídeo é que a gente vai tomar ciência de tudo que aconteceu na partida. Mas acredito que conseguimos fazer o que tinha sido planejado, foi uma semana difícil, com duas viagens, dois jogos eliminatórios, um deles um clássico contra o maior rival. No futebol a gente busca o tempo todo o equilíbrio", disse o treinador.

Com o resultado, o Cruz-Maltino viu o rival se consolidar em segundo lugar e ter a vantagem nas semifinais. Resta ainda uma rodada para o fim da Taça Guanabara, e o Botafogo pode igualar o mesmo número de pontos dos comandados de Zé Ricardo caso vença o Volta Redonda nesta segunda, no Nilton Santos.

"Sabemos que, em alguns momentos, o mínimo detalhe, uma desatenção, uma contusão podem tirar um pouco do brilho da equipe. Mas hoje realmente fizemos um bom jogo, criamos algumas oportunidades, fomos mais seguros defensivamente. E é nessa linha de crescimento que a gente espera ver o Vasco na temporada, sempre buscando a evolução em todos os setores", cestacou.

O próximo compromisso do Vasco será pela Copa do Brasil, na quarta-feira, contra o Juazeirense, no Adauto Moraes. O jogo é válido pela segunda fase da competição nacional. Pelo Estadual, a equipe entra em campo no domingo, dia 13, contra o Resende, em São Januário.