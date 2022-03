Casimiro - Reprodução

CasimiroReprodução

Publicado 03/03/2022 16:55

O Vasco venceu a Ferroviária, fora de casa, e avançou para a próxima fase da Copa do Brasil. Apesar da vitória por 1 a 0 e a classificação, o streamer Casimiro não ficou contente com a atuação. Durante live na 'Twitch', o torcedor do Cruzmaltino detonou o desempenho da equipe de Zé Ricardo.

"O Vasco foi humilhado pela Ferroviária, mas acabou fazendo um gol. O segundo tempo já foi a questão da vergonha. Não jogou mais. A partir do momento que faz o gol, o Vasco é humilhado. É bizarro. O Tiago pegou 30 bolas", analisou Casimiro, completando:



"Não dá. Eu sei que o Vasco está na m..., mas foram 60% de posse para os caras e 20 finalizações. O Vasco chutou três bolas no gol, não dá. Eu não sei o que eu faço. Estou esperando o milionário colocar dinheiro no Vasco. De resto, não tem salvação".