Gabriel Pec - Thiago Ribeiro / Vasco

Gabriel PecThiago Ribeiro / Vasco

Publicado 02/03/2022 16:30

Rio - Titular do Vasco neste começo de temporada, o atacante Gabriel Pec está feliz da vida. O jovem, de 21 anos, teve seu contrato renovado pelo clube carioca e utilizou as suas redes sociais para comemorar a permanência no Cruzmaltino.

"Mais quatro anos em casa! Estou muito feliz pela renovação e por seguir defendendo essas cores que fazem parte da minha história", escreveu o atacante, que entrou em campo em nove jogos e fez dois gols na atual temporada.

Gabriel Pec assinou contrato com o Vasco até o fim da temporada de 2026. Revelado na base do Vasco, o atacante já 82 partidas como profissional, ao todo marcou dez vezes e deu cinco assistências.