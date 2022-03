Gabriel Pec, meia-atacante do Vasco - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 01/03/2022 12:39

Rio - O Vasco anunciou nesta terça-feira (01) um 'pacotão' de renovações contratuais com três jogadores revelados nas categorias de base do clube. Gabriel Pec, Ulisses e Figueiredo entraram em acordo com a diretoria do Gigante da Colina e estenderam seus vínculos.



Aos 21 anos, Pec é titular e já disputou 88 partidas pelo Vasco. O atacante fez sua estreia em 2019 e tem 10 gols no profissional. O jovem assinou contrato até 31 de dezembro de 2026.

Pouco utilizado até a última temporada, Ulisses também estendeu sue contrato com o clube da cruz de malta. O zagueiro de 22 ganhou espaço e é titular na equipe comandada por Zé Ricardo. Seu novo contrato vai até dezembro de 2024.

O atacante Figueiredo, por sua vez, ainda vem buscando seu espaço na equipe. Aos 20 anos, o jogador se destacou na Copa São Paulo de Futebol Junior no início da temporada sendo o artilheiro da competição, com oito gols.