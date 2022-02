Zé Ricardo - Cleber Mendes

Zé Ricardo Cleber Mendes

Publicado 25/02/2022 16:41 | Atualizado 25/02/2022 16:43

Rio - Durante a semana, o Vasco da Gama acertou a venda de seu SAF para a 777 Partners, pelo valor de R$ 700 milhões. Na coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (25), o técnico do Cruzmaltino, Zé Ricardo, comentou sobre diversos assuntos, incluindo a da venda da Sociedade Anônima do Futebol do clube.

Perguntado sobre o assunto, Zé disse que o dinheiro que será injetado pela empresa norte-americana irá trazer tranquilidade e segurança ao elenco, que convive há anos com salários atrasados.

"A palavra que cerca essa primeira etapa é tranquilidade. Quando o Salgado me convidou disse que tinha déficit no valor desse empréstimo, que precisaria ser coberto com venda de jogadores ou chegada de patrocínios. Estamos em débito com jogadores do ano passado, agora nossos atletas terão seus vencimentos quitados. O futebol é o carro chefe, tendo tranquilidade aqui as coisas podem andar. Conversamos na terça nesse sentido, de que o Vasco pagaria fornecedores e credores e daria tranquilidade para os jogadores", disse o treinador, que completou:

"Temos nosso objetivo principal no ano, vamos tentar seguir o planejamento com a segurança de que teremos os salários em dia para preocuparmos só em campo... O ambiente é o nosso principal pilar no trabalho, isso foi comemorado por nós. Teremos certeza que o que foi combinado com os atletas vai ser cumprido. Os atletas que chegarem vão vir nesse perfil que estamos seguindo, atletas comprometidos com o clube", finalizou Zé Ricardo.

Perguntado sobre como está o relacionamento dos jogadores do Cruzmaltino com a venda da SAF, o treinador revelou que os atletas estão encarando bem o dia a dia, e que isto pode servir de combustível para a temporada.

"Os atletas estão encarando bem o dia a dia, querem dar alegria para a torcida. Isso pode servir de combustível também, pode injetar animo. O Vasco precisa viver momentos de glórias, é só conseguiremos com uma junção de fatores. Feliz de ver a possibilidade de o Vasco voltar a ser grande."

O próximo confronto do Vasco da Gama é neste sábado (26), no clássico contra o Fluminense. A partida será realizada no Estádio Nilton Santos, às 17h (horário de Brasília), e será válida pela nona rodada do Campeonato Carioca. Atualmente o Cruzmaltino ocupa a terceira posição da competição, com 19 pontos, ficando atrás apenas da dupla Fla-Flu.