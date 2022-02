Josh Wander, Sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, Presidente do Vasco da Gama e Juan Arciniegas, Diretor de Esportes, Mídia e Entretenimento da 777 Partners - Divulgação

Publicado 25/02/2022 10:36

Após a aprovação, na quinta-feira à noite, do Conselho Deliberativo do Vasco de empréstimo-ponte de R$ 70 milhões da 777 Partners, que deseja adquirir 70% das ações do futebol, o presidente do clube, Jorge Salgado, celebrou o resultado. Em uma postagem nas redes sociais, o dirigente exaltou o número de pessoas que acompanharam a reunião, em transmissão ao vivo, e também o resultado da votação, com grande maioria de aprovação.

"Vivemos hoje uma jornada que entrará para a história do Vasco. Quase 22 mil vascaínos acompanhando uma longa sessão do Conselho para aprovação de um empréstimo, que sinaliza também uma esperança com os novos caminhos que se abrem para nossa instituição. Quero agradecer aos conselheiros que aprovaram o empréstimo da 777 Partners com espetaculares 87% dos votos. Nós sabemos, o Vasco unido é invencível! Ao futuro! Saudações Vascaínas", escreveu.



A 777 tem o prazo de uma semana para realizar a transferência e o Vasco pretende utilizar a quantia para a regularização do pagamento de salários e pendências aos fornecedores. Parte da verba também será destinada aos acordos com o Regime Centralizado de Execuções (RCE) e com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN).



A votação contou com 226 votos: 180 a favor, 12 nulos e 14 abstenção. E foi uma vitória importante para os passos seguintes de transformação do futebol do clube em SAF e posteriormente venda de 70% para a 777 Partners, que já tem um acordo com o Vasco. O processo deve levar cerca de três meses.



Entretanto, o Vasco sofrerá um pouco com a política interna para seguir com o projeto. O conselheiro Roberto Monteiro, da oposição, já faz questionamentos sobre o processo e deu a entender que entrará na Justiça sobre os termos da reunião de quinta.



Caso a venda da SAF não seja aprovada, o Vasco terá um prazo paras pagar o empréstimo à 777 Partners e usou como garantia os direitos econômicos de quatro revelações da base.