Nenê no treino do VascoRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 24/02/2022 18:41

Desde que deixou o Fluminense, em setembro de 2021, para acertar com o Vasco, Nenê reencontrará o ex-clube pela primeira vez. Em alta neste início da temporada, como um dos destaques do time e artilheiro do Campeonato Carioca, o experiente meia curte o atual momento, principalmente com o apoio dos jovens torcedores.



"Fico feliz de ajudar neste momento, por ser uma das referência do time, principalmente pela idade. O carinho das crianças comigo é inacreditável, sempre tento retribuir porque é uma coisa pura, genuína. Temos que cuidar bem, recompensar eles um pouco", afirmou Nenê.



Além do próprio reencontro do jogador de 40 anos, o clássico de sábado no Nilton Santos também marcará a primeira partida de Cano contra o Vasco. Nenê, que já vivenciou essa situação, e não vê muita diferença para o desempenho em campo.



"Acho que vai ser bacana antes do jogo, o respeito que tenho de todos, da própria torcida. É bacana, vai além da rivalidade. Mas a hora que entrar em campo, a gente realmente esquece e concentra somente no nosso time. Para o reencontro do Cano acho que vai ser meio raro, porque ele estava há bastante tempo aqui no Vasco, mas são coisas que fazem parte do futebol. Cada um luta pelo seu", disse.



Nenê também se mostrou animado com a possibilidade de o Vasco virar SAF e contar com um investidor estrangeiro para ajudar a sanar dívidas e investir em contratações.



"Tudo que vem para o melhor, para sanar as dívidas, para tornar o clube novamente competitivo, todo mundo fica feliz e contente. A gente está esperançoso para que tudo corra bem. Se é uma coisa que vai ser boa para o Vasco e para a gente, temos que estar felizes com isso", completou.