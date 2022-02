Vasco acertou a venda da SAF - Divulgação

Vasco acertou a venda da SAFDivulgação

Publicado 23/02/2022 16:12

Rio - A notícia da venda da SAF do Vasco vem empolgado os torcedores cruzmaltinos. E a negociação também está sendo comemorada pelo grupo investidor 777 Partners. Em entrevista ao portal "globoesporte.com", Josh Wander, sócio-fundador do grupo de investimento, detalhou os seus planejamentos em relação ao clube de São Januário.

"Nosso objetivo é tornar o Vasco a superpotência global que acreditamos que ele pode ser, por causa da sua história, da sua tradição e dos talentos que existem no Brasil. À medida que o Brasil evoluir como país, que o Rio evoluir como cidade, que as pessoas em torno desses clubes e no país prosperarem, nós acreditamos que o Campeonato Brasileiro terá a capacidade nos próximos anos de ser um dos principais campeonatos do mundo. Quando isso acontecer, nossa esperança é que nós possamos contratar jogadores de outros países pelo mundo, não vice-versa", afirmou.

O investidor também falou a respeito do desempenho esportivo do Vasco à curto prazo. Sem detalhar quais investimentos imediatos que o Cruzmaltino poderá receber, Josh afirmou que o planejamento passa pelo acesso para a Série A em 2022.

"Assim que finalizarmos isso, e estamos muito confiantes de que isso vai acontecer, assim que finalizarmos isso, nós vamos nos concentrar no futuro do Vasco. E o futuro mais imediato é subir de divisão. Nossa esperança é que possamos subir nesta temporada e depois perpetuar isso por um longo tempo. Nós acreditamos que o Vasco é um dos maiores e mais históricos clubes do mundo. Acreditamos que ele pertence à Primeira Divisão. E nossa esperança é ficar nela e tentar levar o Vasco de volta a ser uma potência global do futebol", disse.