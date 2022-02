Casimiro Miguel, streamer e jornalista - Reprodução

Publicado 23/02/2022 13:19

Rio - Casimiro Miguel comentou pela primeira vez em sua live sobre a possível mudança do Vasco para o modelo clube empresa. O streamer adotou um discurso descontraído e animado ao falar do investimento que pode ser feito no clube de coração. Segundo ele, o aporte milionário no Gigante da Colina é a salvação do time.

O Vasco e a 777 Partners assinaram um memorando de entendimento para a compra de 70% das ações da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) cruzmaltina.

A proposta da empresa norte-americana é de R$ 700 milhões com um investimento inicial de R$ 70 milhões. Com isso, Casimiro foi de cabeça e mergulhou nas novas possibilidades que o clube pode ter com o aporte.

O influencer não perdeu a oportunidade de zoar com os outros times, e disse que os torcedores rivais vão precisar até mesmo de tratamento psicológico para lidar com o fato do Vasco estar milionário.

"Vai ter pandemia de dor de cotovelo", afirmou.

Mas ao falar sério sobre o assunto, Cazé destacou os últimos 20 anos desastrosos do clube, e que essa mudança pode ser a única salvação do Vasco. E ressaltou que até mesmo os conselheiros mais antigos do Gigante da Colina não devem se opor a tal movimento. Ele condenou as justificativas que são usadas para boicotar a compra da SAF, e disparou:

"O Vasco não é do seu torcedor há muito tempo. O Vasco é de pequenos grupos interessados em seus próprios interesses", desabafou o streamer.