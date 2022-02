Em busca de reforços, Vasco anuncia contratação de atacante

Presidente - Jorge Salgado - Foto: Reprodução/VascoTV

Publicado 22/02/2022 14:34

Rio - O Vasco anunciou, na manhã desta terça-feira, mais um contratação para sua equipe sub-20. Trata-se do do atacante Wendell que chegará em definitivo com contrato até fevereiro de 2024. O atleta, nascido em 2004, foi um dos principais destaques do Canaã, da Bahia, na última edição da Copinha.



Vasco anuncia reforço para o ataque Foto: Divulgação/Vasco

Aos 18 anos, o atacante balançou a rede em três oportunidades durante a principal competição da categoria. Com isso, ele foi observado pelo setor de Captação e Análise de Mercado do clube carioca.

Além dele, o treinador Igor Guerra também conta com outros jogadores para a posição. Entre eles, estão Cachoeira, Erick Marcus, Juan, Jordan, Juan, Léo Guerra, Paixão, Tavares e Ykaro. Nesta segunda, o clube já havia anunciado a contratação do zagueiro Pedro Lucas, nascido em 2002. O jogador chega por empréstimo junto ao São Paulo, com contrato até janeiro de 2023.

Após participar da Copinha, os Meninos da Colina se preparam para a disputa do Brasileirão e do Carioca. O defensor irá reforçar o time comandado pelo técnico Igor Guerra, que foi eliminado pelo São Paulo nas oitavas de finais da competição, que retornou em 2022 depois do hiato de um ano.