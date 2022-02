Zé Ricardo - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 21/02/2022 16:20

Rio - Com dificuldades, o Vasco voltou a vencer mais uma partida no Campeonato Carioca. O Cruzmaltino superou o Audax, pulou para a segunda colocação do torneio e se aproximou da classificação para a semifinal da competição. Zé Ricardo destacou a evolução mental dos seus comandados.

"Esse é um grupo de homens. Se dedicam 100%, se dedicam de corpo e alma e vivem o dia a dia do Vasco da Gama. Eles gostam de estar juntos, chegar cedo ao trabalho. Estamos formando uma equipe muito forte de cabeça. É um grupo que certamente vai dar alegria à torcida. Contratações devem acontecer, mas dentro de um critério", disse.

O técnico admitiu, no entanto, que o grupo precisa se reforçar. Porém, os reforços deverão chegar apenas depois do término da Segundona.

"Para o Estadual, ainda estamos trabalhando para encontrar pelo menos mais um homem de velocidade pelos lados dos campos. Mas após o Carioca, entendemos que outras oportunidades vão surgir. A Série B é longa, muitos jogos, e certamente estaremos atentos para trazer opções para o elenco. Queremos jogadores com comprometimento", disse.