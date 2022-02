Zé Ricardo - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 20/02/2022 17:46

O Vasco está escalado para pegar o Audax-RJ, às 18h30, no Raulino de Oliveira, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Para este duelo, que é mando de campo da Laranja Meritiense, Zé Ricardo não terá Juninho, Bruno Nazário e Nenê, suspensos. Por isso, o comandante vascaíno mudou o esquema tático e terá uma linha de cinco atletas para o setor defensivo.

O Vasco, portanto, vai a campo com Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Luis Cangá, Anderson Conceição e Edimar; Matheus Barbosa, Galarza e MT; Pec e Raniel.

O Cruzmaltino é o atual terceiro colocado, com 16 pontos e, caso vença o Audax-RJ, pode terminar a rodada na segunda colocação, na frente do Flamengo, que também tem 16 pontos, mas pega o Botafogo no dia 23 de fevereiro (quarta-feira).