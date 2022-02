Roberto Dinamite - Reprodução Internet

Publicado 20/02/2022 12:30

Rio - Maior ídolo da história do Vasco como jogador, Roberto Dinamite não deixou saudades no torcedor cruzmaltino como presidente, cargo que exerceu entre 2008 e 2013. Em entrevista a Casagrande, na TV Globo, o ex-atacante admitiu que se arrepende de ter assumido o cargo e que isso acabou afetando sua imagem juntos aos torcedores.

"Fui eleito quatro vezes vereador no Rio e uma deputado estadual. Aí resolvi entrar na política do Vasco. Foi ruim para mim. Você não administra um ativo em clube hoje, e sim um passivo. Me arrependo dessa situação, de ter saído da imagem de ídolo do clube para entrar na presidência do Vasco", disse.

Com Dinamite na presidência, o Vasco colecionou dois rebaixamentos: em 2008 e 2013. O ponto positivo foi o título inédito da Copa do Brasil, em 2011.