Zé RicardoCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 19/02/2022 13:49

Rio - O técnico Zé Ricardo terá que quebrar a cabeça para escalar o Vasco na partida deste domingo, contra o Audax, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O técnico não poderá contar com Nenê, Juninho e Bruno Nazário, suspensos, além de Yuri Lara e Vitinho, que estão machucados.

Com poucas opções, a chance de Zé Ricardo promover a estreia de seu xará, Zé Gabriel, é grande. Sem Juninho, ele pode ser escalado como primeiro volante, o que faria com que Matheus Barbosa jogasse mais adiantado, como segundo homem. Após a partida contra o Bangu, Zé Ricardo havia declarado que já contava com o ex-jogador do Inter para esta partida.

A maior dúvida, porém, é quem vai armar o time. Sem Nenê e Bruno Nazário, o treinador perdeu seus dois "camisas 10" ao mesmo tempo e terá que estudar alternativas. Isaque, Laranjeira e MT são alguns nomes que podem desempenhar a função.

Vasco e Audax se enfrentam neste domingo, ás 18h30, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.