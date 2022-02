Vasco - ALEXANDRE DURÃO/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 17/02/2022 22:33

O Vasco recebeu o Bangu em São Januário, pela sétima rodada do Campeonato Carioca, e fez o dever de casa, venceu por 2 a 0, com a ajuda de um Nenê inspirado e apaixonado. Depois de dar assistência para Raniel no primeiro gol da vitória, o camisa 10 fez uma pintura, em cobrança de falta, botou a bola no ângulo e comemorou na arquibancada, beijando na boca da esposa, no meio da torcida.

O time da casa não fez um bom primeiro tempo, e os jogadores ainda ouviram vaias ao término dos 45 minutos iniciais. A equipe de Zé Ricardo não conseguia passar pelo bom sistema defensivo montado pelo Bangu, que é comandado por Felipe Maestro, aquele cria do Cruzmaltino e que fez tanto sucesso com a canhota.

As principais chances de abrir o placar na etapa inicial foram do Bangu. A primeira foi aos quatro minutos, quando Nascimento fez um carnaval na defesa do Vasco, deixando dois para trás e saindo na cara do gol para bater e ver Thiago Rodrigues defender com a perna direita. Na volta, o Alvirrubro cruzou, o goleiro do Vasco tirou de soco, e Baggio mandou por cima do gol.

O Vasco até respondeu aos 12 minutos. Riquelme cruzou, Raniel ajeitou, Nazário girou e bateu com endereço certo, mas lá estava Paulo Henrique para fazer grande defesa. O Bangu chegou novamente com perigo aos 25. Luís Araújo recebeu pela esquerda, carregou em direção à área, mas achou Daniel na entrada da área. O chute saiu forte, com perigo, mas por cima.

Na segunda etapa, o Vasco mostrou evolução e conseguiu abrir o placar aos 17 minutos. Nenê deu incrível passe de calcanhar e deixou o centroavante na cara do gol para bater de pé esquerdo e abrir o placar. Mais uma assistência do camisa 10, que receberá o PIX de R$ 500 do atacante, que prometeu a quantia para os companheiros que o servir para os gols.

E por falar em Nenê... aos 19 minutos, o meia fez uma pintura em São Januário. Em cobrança de falta maravilhosa, o meia colocou a bola no ângulo. Paulo Henrique ainda conseguiu encostar na bola, mas ela dormiu na rede. Na comemoração, o "Vovô" procurou a esposa na arquibancada, a chamou e fez questão de beijá-la, no meio dos torcedores. Fez gol dentro e fora de campo.

Com a vantagem no placar, o Vasco apenas administrou o resultado e tirou o pé do freio, já pensando no próximo duelo, que será no domingo, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, com o Audax-RJ, às 18h30.

No momento, o Cruzmaltino é o terceiro colocado, com 16 pontos, a mesma pontuação de Flamengo, segundo colocado, e Botafogo, na quarta colocação. O Fluminense, com 18, é o líder.