Dirigente do Vasco, Carlos OsórioReprodução

Publicado 16/02/2022 15:51 | Atualizado 16/02/2022 15:54

Rio - O presidente do Vasco, Jorge Salgado viajou para os Estados Unidos para debater com investidores a possibilidade do clube carioca se transformar em SAF. Porém, o futuro do Cruzmaltino não será decidido pela diretoria. Em entrevista ao canal "Atenção Vascaínos", Carlos Roberto Osório, vice-presidente do clube, afirmou que os sócios terão o poder de escolha.

"O que o presidente Jorge Salgado está fazendo viajando é procurando possibilidades para que elas sejam apresentadas ao clube. Mas a decisão de se tornar SAF não será da diretoria, será dos donos do Vasco, que são os associados", afirmou.

De acordo com o canal, o mandatário já se reuniu com um grupo de investidores interessados no Vasco. Salgado ainda participará de mais um encontro nos Estados Unidos e existe a possibilidade de se reunir com outros investidores na Europa nos próximos dias.