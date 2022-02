Jorge Salgado - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 15/02/2022 12:38

Rio - O presidente do Vasco, Jorge Salgado, divulgou que está embarcando para o exterior para fazer uma viagem que tem como interesse se reunir para negociar uma possível venda do projeto de SAF que o clube carioca tem. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", a viagem seria para os Estados Unidos.

Segundo o canal, Salgado irá para Nova Iorque e para Miami e tem reuniões agendadas. O dirigente irá apresentar o projeto da SAF que o Vasco tem para empresários de diversos ramos nos Estados Unidos. O presidente deverá ficar fora do Brasil por 15 dias.

O processo vem sendo estudado pelo Vasco desde setembro de 2021. Segundo o canal, o Grupo City seria um dos interessados, mas dificilmente faria um grande investimento. O desejo seria de montar uma sociedade com outros investidores para gerir o clube de São Januário.