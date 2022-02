Zé Ricardo - Rafael Ribeiro / Vasco

Rio - Na partida contra o Botafogo, o Vasco perdeu a sua invencibilidade na temporada e a liderança na Taça Guanabara. O duelo foi o primeiro clássico do clube de São Januário em 2022 e evidenciou as carências do elenco comandado por Zé Ricardo. O técnico abordou o assunto em coletiva após a a partida de domingo.

"Entendo que o Vasco tem que jogar com a equipe junta para suprir algumas carências que esse elenco ainda tem. Em virtude dessas condições, o time tem que sair bem organizado a partir da saída de bola. Quando conseguimos fazer isso, até em virtude de o Botafogo ter baixado as linhas no segundo tempo, nós conseguimos ter a possa de bola e criar as oportunidades. Logicamente que íamos sofrer contra-ataques, o Botafogo tem jogadores de velocidade. A gente precisava realmente de uma posse de bola qualificada para criar espaços e chegar à finalização. Chegamos a 20 finalizações no jogo todo, dentro daquilo que dava para fazer", afirmou.

Apesar do resultado ruim, o Vasco segue na zona de classificação para a semifinal do Carioca. Zé Ricardo listou os objetivos que o Cruzmaltino tem na temporada, antes do começo da Série B.

"O Carioca é um pouco de tudo, serve para observar elenco, fazer avaliação mais profunda do que a gente precisa. Primeiro objetivo o Vasco quer se classificar para as finais, terminar entre os quatro, e também se preparar para a temporada. Vai ser temporada dura, tanto na Copa do Brasil como na Série B. Sem dúvida nenhuma vamos tentar brigar por tudo que é possível", disse.