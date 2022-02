Torcedores do Vasco recebendo o Cruzmaltino no Maranhão - Rafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Publicado 11/02/2022 16:03

Rio - No próximo domingo (13), Vasco e Botafogo se enfrentarão, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O confronto será realizado no Estádio Governador João Castelo (Castelão), em São Luís, capital do Maranhão.



Com a confirmação da partida no Estado do nordeste, muitos torcedores do Cruzmaltino e do Glorioso se animaram com a possibilidade de conhecer os atletas de sua equipe. No entanto, isto dificilmente acontecerá.

Em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (11), o Vasco da Gama confirmou que, por determinação das autoridades locais, não passará pelo saguão do aeroporto da cidade, deixando o local por uma saída alternativa, para evitar aglomerações. Com isso, o Cruzmaltino ressaltou a importância da torcida no Estádio Castelão, e convocou, mais uma vez, os torcedores da capital maranhense para irem ao estádio.