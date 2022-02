Quintero e Luiz Henrique - Divulgação

Publicado 11/02/2022 11:22

Rio - Ainda sem ser anunciado oficialmente, o meia Luiz Henrique já está a disposição do Vasco. Desde a última quinta-feira, o jogador, que será emprestado pelo Fortaleza até o fim do ano, já trabalha no CT Moacyr Barbosa enquanto aguarda a documentação para concluir a transferência. A informação é do site "GE".

Luiz Henrique já estava no Rio de Janeiro quando o acerto aconteceu. Ele realizou exames médicos no CT e teve um papo com o técnico Zé Ricardo, que o comando nos tempos em que ele atuava no Flamengo.

Além de Luiz, o Vasco terá outro reforço do Fortaleza nos próximos dias. O zagueiro colombiano Quintero deve chegar ao clube na próxima segunda-feira para realizar exames e assinar contrato também até dezembro.

Com a contratação da dupla, o Vasco chega a 15 reforços na temporada. Antes deles, chegaram Edimar, Luis Cangá, Thiago Rodrigues, Yuri Lara, Isaque, Anderson Conceição, Vitinho, Raniel, Weverton, Getúlio, Bruno Nazário, Matheus Barbosa e Zé Gabriel.