Rio - O Vasco teve dificuldades, mas venceu mais uma pelo Campeonato Carioca. Após o resultado positivo contra a Portuguesa, em São Januário, o técnico Zé Ricardo afirmou que sua equipe está confiante para encarar o Botafogo, no próximo domingo, no Castelão.

"Vitória difícil contra uma boa equipe e que nos dá confiança para enfrentar o primeiro clássico da temporada. De forma geral, achei a equipe bem postada em campo. A pressão do adversário é normal nessa condição, o fato é que precisamos valorizar os três pontos, primeira vez que não sofremos gol na temporada. Estudamos muito a Portuguesa, a gente precisava de paciência para trabalhar a bola. Traçamos uma estratégia que ele, principalmente no segundo tempo, tentaram cumprir bastante. Chegamos no pênalti a partir de uma movimentação que já estava pedindo e treinamos para esse jogo. Vamos descansar e nos preparar para o Botafogo", afirmou.

O gol da vitória cruzmaltina foi marcado por Nenê em cobrança de pênalti. O Vovô vascaíno recebeu elogios do técnico e sua longevidade foi destacada por Zé Ricardo.

"É um ídolo recente do Vasco. A primeira passagem já tinha sido muito boa e, nesse retorno, mostra toda sua importância. Difícil até fazer muitos comentários, mas ele merece, trabalha muito, tem um alto astral que chama atenção. Deus abençoou ele não ter tantas lesões na carreira e abençoou hoje com esse gol para nossa vitória. Torço para que consiga jogar bastante", disse.