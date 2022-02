Anderson Conceição começa a temporada como titular do Vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 08/02/2022 17:33

A espera foi grande, mas enfim Anderson Conceição pôde realizar o sonho de sua família vascaína. Contratado em janeiro, ele foi titular nos quatro jogos do Vasco pelo Campeonato Carioca, finalmente alcançando o objetivo que não conseguiu quando estava nas divisões de base. Entre os momentos de emoção, o zagueiro de 32 anos recorda a estreia em São Januário pelo Gigante da Colina.

"Quando cheguei no vestiário deixei minhas coisas e subi no campo. Passou um filme na cabeça, olhei para baixo da arquibancada, onde morei, e estar pisando ali, jogando com a torcida do Vasco, foi realizar um sonho de moleque. Estou feliz com esse início, mas vamos continuar com os pés no chão, porque a caminhada é muito longa", afirmou em coletiva.



Durante a apresentação, em janeiro, Anderson Conceição se emocionou ao falar do sacrifício da mãe para que ele pudesse sair de Caravelas, na Bahia, para o Rio treinar na base do Vasco. Entretanto, após duas passagens pelo clube, não conseguiu jogar pelos profissionais. Rodou em vários clubes até retornar e realizar o sonho dela.

"Minha mãe é Anderson Futebol Clube, todo jogo ela manda mensagem motivacional, ora comigo. É minha torcedora, sempre me apoiou. Por estar vestindo a camisa do nosso time de coração, ela está mais realizada. Fim do mês ela vem para cá, vou levá-la ao estádio para me ver jogar, muito legal realizar o sonho dela me vendo jogar com a camisa do Vasco", completou.