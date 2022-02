Veja como comprar ingressos para jogo do Vasco contra a Portuguesa

São Januário agora é patrimônio da cidade do Rio de Janeiro - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 07/02/2022

Começou nesta segunda-feira a venda de ingressos para o jogo do Vasco contra a Portuguesa, quarta-feira às 21h35 em São Januário. O duelo é válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca e os valores variam de R$ 12 a R$ 100.

Os ingressos podem ser comprados pelo site sociogigante.com e nos pontos de venda física. No dia do jogo, o funcionamento será até 17h35.



Confira mais informações divulgadas pelo Vasco:

- Sócios que possuem carteirinha do atual plano e realizarem a compra online, o ingresso automaticamente será carregado nela.

- Não sócios e convidados de sócios deverão realizar a troca do voucher por ingresso físico em um dos pontos de retiradas.



Valores para não-sócios:

Social – R$100,00

Arquibancada – R$40,00

Planos e valores por setor:

Setor Social:

Estatutário Dinamite – Check in

Estatutário Colina Mais – Check in

Estatutário Colina – R$30,00

Estatutário Caldeirão Mais – R$50,00

Estatutário Caldeirão – R$50,00

Estatutário Norte a Sul – R$50,00

Estatutário Camisas Negras – R$50,00

Estatutário – R$50,00

Sócio Dinamite – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$30,00



Setor Arquibancada:

Estatutário Dinamite – Check in

Estatutário Colina Mais – Check in

Estatutário Colina – R$12,00

Estatutário Caldeirão Mais – Check in

Estatutário Caldeirão – R$12,00

Estatutário Norte a Sul – R$20,00

Estatutário Camisas Negras – R$20,00

Estatutário – R$20,00

Sócio Dinamite – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$12,00

Caldeirão Mais – Check in

Caldeirão – R$12,00

Norte a Sul – R$20,00

Camisas Negras – R$36,00



Data e horário de abertura por plano e rating:

Estatutários* e Estatutários + ST* – 7 Estrelas – 07/02 às 12h

Estatutários, Estatutários + ST, Dinamite e Colina Mais* – 6 Estrelas – 07/02 às 13h

Colina Mais e Caldeirão Mais* – 5 Estrelas – 07/02 às 14h

Caldeirão Mais e Colina* – 4 Estrelas – 07/02 às 15h

Colina e Caldeirão* e Norte a Sul* – 3 Estrelas – 07/02 às 16h

Caldeirão, Norte a Sul e Camisas Negras* – 2 Estrelas – 07/02 às 17h

Camisas Negras – 1 Estrela – 07/02 às 18h

Público Geral – 07/02 às 19h



* Sócios adimplentes desde o início da pandemia (março 2020) possuem 1 estrela bônus



Pontos de venda/retirada e horários:



Segunda-feira, 07/02:

Bilheteria Mega Loja – 11h às 18h

Bilheteria 05 (Gratuidades por lei) – 11h às 18h



Terça-feira, 08/02:

Bilheteria Mega Loja – 11h às 18h

Bilheteria 05 (Gratuidades por lei) – 11h às 18h

Gigante da Colina Barra Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Araruama – 11h às 18h

Gigante da Colina Itaboraí Plaza – 11h às 18h

Gigante da Colina Nova América Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina São Gonçalo – 11h às 18h

Gigante da Colina Top Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Via Parque Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Boulevard – 11h às 18h

Gigante da Colina Cariocas Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Jardim Guadalupe – 11h às 18h

Gigante da Colina Shopping Caxias – 11h às 18h

Gigante da Colina Grande Rio Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Park Jacarepaguá – 11h às 18h

Gigante da Colina Bangu Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Norte Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Niterói – 11h às 18h

Gigante da Colina Méier – 11h às 18h

Gigante da Colina Aerotown – 11h às 18h

Gigante da Colina Calabouço – 11h às 18h

Gigante da Colina Copacabana – 11h às 18h

Gigante da Colina Tijuca Off Shopping – 11h às 18h



Quarta-feira, 09/02 – Dia do jogo:

Bilheteria Mega Loja – 11h às 19h35

Bilheteria 5 – 11h até 19h35

Bilheteria 11 (VISITANTE) – 15h às 22h15

Gigante da Colina Araruama – 11h às 18h

Gigante da Colina Itaboraí Plaza – 13h às 20h

Gigante da Colina Barra Shopping – 13h às 20h

Gigante da Colina Nova América Shopping – 14h às 21h

Gigante da Colina São Gonçalo – 13h às 20h

Gigante da Colina Top Shopping – 13h às 20h

Gigante da Colina Via Parque Shopping – 13h às 20h

Gigante da Colina Boulevard – 14h às 21h

Gigante da Colina Cariocas Shopping – 13h às 20h

Gigante da Colina Jardim Guadalupe – 13h às 20h

Gigante da Colina Shopping Caxias – 13h às 20h

Gigante da Colina Grande Rio Shopping – 13h às 20h

Gigante da Colina Park Jacarepaguá – 13h às 20h

Gigante da Colina Bangu Shopping – 13h às 20h

Gigante da Colina Norte Shopping – 14h às 21h

Gigante da Colina Niterói – 11h às 18h

Gigante da Colina Méier – 11h às 18h

Gigante da Colina Aerotown – 13h às 20h

Gigante da Colina Calabouço – 11h às 18h

Gigante da Colina Copacabana – 11h às 18h

Gigante da Colina Tijuca Off Shopping – 14h às 21h



Sobre a retirada:

Para retirada do ingresso o torcedor deverá apresentar os seguintes documentos:



Voucher gerado no momento da compra, preenchido, impresso e assinado;



Documento oficial com foto;



Comprovante de meia-entrada (se houver compra de meia-entrada);



Termo de concordância preenchido e assinado pelo responsável no ato da retirada do ingresso (Em casos de menores de 15 anos)



Estar habilitado junto ao sistema da Veus Saúde.



ATENÇÃO: Todos os torcedores acima de 18 anos deverão realizar upload do comprovante de vacinação no site https://www.veussaude.com.br/validavacinavasco



Menores de 18 anos deverão realizar upload do RG ou certidão de nascimento.



Podem comparecer ao evento:



Pessoas entre 18 anos a 49 anos com:

– Dose única;

– Duas doses – Caso a última dose seja menor que 4 meses;

– Dose de reforço (3ª dose) – Caso a última dose seja maior que 4 meses.



Pessoas acima de 50 anos com:

– Dose única + dose de reforço;

– Dose de reforço (3ª dose).



Menores de 18 não precisam comprovar o esquema vacinal, apenas deverão realizar o upload do RG ou certidão de nascimento.



Em caso de convidado, o titular do plano deverá encaminhar o voucher para que o mesmo possa realizar a retirada.



Reforçamos ainda que apenas o portador do ingresso pode realizar a troca, ou seja, não é permitida a retirada para terceiros.



ATENÇÃO: Somente serão aceitos pedidos de cancelamentos solicitados em até 7 dias após a data da compra, desde que não ultrapasse o limite de 24hs antes da data do evento. Sendo assim, para compras realizadas próximo da data do evento, os ingressos só poderão ser cancelados em até 24 horas antes da data do evento.



No caso da retirada de gratuidades previstas por lei, crianças menores de 12 anos, PCD (e seu acompanhante) e adultos maiores de 65 anos, o torcedor também deverá estar habilitado para o evento junto ao sistema da Veus Saúde, exceto menores de 18 anos, portando documento oficial com foto e documento que comprove o benefício da gratuidade.



A retirada da gratuidade deverá ser feita nos dias 07/02, segunda-feira e 08/02, terça-feira, na bilheteria 05 de São Januário.



Do acesso:

Forma de acesso ao estádio: Ingresso físico (não sócios e convidados), carteirinha (sócios titulares ou dependentes) e documento original com foto.



Arquibancada: Portões 5, 9A, 9B e 9C.

Gratuidade: Portão 8.

Social: Portão principal e 19.

